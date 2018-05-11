Взяты под стражу родители мужчины напавшего с ножом на прохожих в Париже

11:57 | 13.05.2018

Как передаёт радиостанция RTL, родители мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Париже, помещены под стражу.



По информации радиостанции, нападавшим был выходец из Чечни 1997 года рождения.



Ранее радиостанция Europe1 со ссылкой на собственные источники также сообщила, что злоумышленник был выходцем из Чечни, мужчина не имел при себе никаких документов, его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.



Напомним, вчера, 12 мая, мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. В результате нападения один человек погиб, ещё четыре человека получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован полицией.



Ответственность за террористический акт взяло на себя «Исламское государство»*.



* Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года, организация «Исламское государство» (ИГ) признана террористической



Фото: Reuters