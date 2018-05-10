Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

17:46 | 11.05.2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира — 2018 (35 игроков для расширенной заявки по регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск).



В расширенную заявку сборной России вошли:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин») и Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).



ЧМ пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018 года. На групповом этапе команда Станислава Черчесова встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.