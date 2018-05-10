Россия и мир
17:10 | 11.05.2018
Министерство финансов предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году
Напомним, ранее Путин поручил кабинету министров в течение 6 лет обеспечить вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.
© «Вечерние Ведомости»
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