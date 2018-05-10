Министерство финансов предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году

17:10 | 11.05.2018

Министерство финансов предлагает увеличить расходы на высшее образование в России в текущем году. Это следует из проекта поправок в бюджет, который в пятницу опубликован на официальном правовом портале. В целом на государственную программу «Развитие образования» предлагается выделить на 2,64 млрд рублей больше, чем в прошлом году.



Напомним, ранее Путин поручил кабинету министров в течение 6 лет обеспечить вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.