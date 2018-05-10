В Турции выдали ордера на задержание 300 военнослужащих по делу Фетхуллаха Гюлена

16:59 | 11.05.2018

Генпрокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 300 военнослужащих в рамках продолжающегося дела о попытке госпереворота и деятельности «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). В числе подозреваемых числятся 211 действующих военных, передает iz.ru. На данный момент задержано около 150 человек, рейды с обысками проводят сотрудники контртеррористического департамента Управления безопасности Стамбула.



Как напоминает life.ru, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка госпереворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 мятежников, около 1,5 тысячи человек были ранены. По мнению властей, организатором путча является проповедник Фетхуллах Гюлен.