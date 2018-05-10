Санкции против Вексельберга лишили центр Вашингтона туалетов

16:50 | 11.05.2018

Санкции против российского олигарха Виктора Вексельберга лишили центр Вашингтона туалетов. Об этом пишет американское издание The Huffington Post.



Сливные насосы для аллеи поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельбергу принадлежал контрольный пакет акций. Из-за антироссийских санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом на поставку насосов. Отсутствие необходимых запчастей помешало завершить ремонт канализационной системы в аллее.



В результате сотрудникам администрации пришлось пользоваться передвижными туалетами или бегать по нужде в соседние здания. Издание отмечает, что санкции не стали единственной причиной неудобств, однако добавили проблем в общую копилку.