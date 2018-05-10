В Монако пожилую француженку убило гигантским растением

16:28 | 11.05.2018

В Монако 92-летняя туристка из Франции погибла под обрушившимся на нее гигантским канделябровым молочаем (Euphorbia). Трагедия произошла на лестнице, соединяющей казино и Башню Будды, передает Nice Matin.



Кактус внезапно упал на женщину вечером 10 мая во время ее прогулки на улице около большой лестницы. С травмой ноги она была доставлена в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны.



Сообщается, что в результате происшествия пострадали еще четыре человека. Что стало причиной падения гигантского растения, сейчас выясняется.