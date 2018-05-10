Канцлер Германии Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на США

13:43 | 11.05.2018

Европе пора перестать возлагать надежды на Соединенные Штаты. Такое заявление в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передает iz.ru. «Это больше не так, США не станут просто защищать нас. Европе необходимо взять судьбу в свои руки — это наша задача на будущее», — сказала Меркель.



Напомним, об отказе от ядерной сделки с Ираном президент США Дональд Трамп заявил 8 мая. Он также анонсировал введение санкций против исламской республики.