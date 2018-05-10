Суд отправил на принудительное лечение напавшего на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр

13:15 | 11.05.2018

Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, проникшего на радиостанцию «Эхо Москвы» и пытавшегося убить радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.



23 октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц прорвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. К настоящему времени Фельгенгауэр вернулась к работе на радиостанции.