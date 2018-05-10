Запуск новой ракеты Falcon-9 со спутником отменили за минуту до старта

12:51 | 11.05.2018

Американская компания SpaceX на сутки отложила первый запуск ракеты с многоразовым разгонным блоком. Решение было принято за минуту до старта, причины не уточняются, передает «Эхо Москвы».



Запуск с космодрома на мысе Канаверал был запланирован на 23:42 мск 10 мая. Затем старт был перенесен на 00:47 мск 11 мая.



Falcon-9 должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш.