Граждане РФ рассказали об оптимальном пенсионном возрасте

12:35 | 11.05.2018

Более половины (53 %) россиян считают установленный в стране пенсионный возраст оптимальным. Об этом свидетельствуют результаты опросы компании HeadHunter. При этом 35 % респондентов выступили за снижение этой планки, а 6 % поддержали идею о ее повышении во благо экономики России, передает iz.ru.



В среднем работники, выступавшие за снижение пенсионного возраста, указали в качестве оптимальной планки 54 года для мужчин и 50 для женщин. Те, кто выступал за повышение порога, в качестве оптимального назвали возраст 63 года для мужчин и 60 лет для женщин, отмечает russian.rt.com.



В настоящий момент значения пенсионного возраста в России для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.