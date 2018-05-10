Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

12:21 | 11.05.2018

Финал европейского конкурса «Евровидение» пройдет без представителя России, выступление певицы Юлии Самойловой не набрало достаточного числа голосов зрителей и жюри для выхода в данный этап шоу, передает iz.ru.



Участников финала выбирали зрители трансляции с помощью звонков и СМС, а также профессиональное жюри. В итоге из представителей 18 стран в финальный этап конкурса попали только 10 — исполнители из Австралии, Венгрии, Нидерландов, Дании, Молдавии, Норвегии, Сербии, Словении, Украины и Швеции. В ходе первого полуфинала также были отобраны 10 участников — представители Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии, сообщает «Интерфакс».



Юлия Самойлова представила композицию I Won't Break в эфире Первого канала в начале марта. Для ее выступления на сцене в Лиссабоне возвели сложные декорации — по задумке режиссера, она находилась на вершине скалы.