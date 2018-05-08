Суд в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к РФ

16:59 | 10.05.2018

Суд в Гааге принял решение по первому иску украинских компаний, требующих от России компенсации за утраченные в Крыму активы. Подробностей сама международная палата не приводит. Украинские СМИ сообщают, что решение принято в пользу украинского бизнеса и компенсация с российской стороны назначена в размере $159 млн, передает gazeta.ru.



«Россия несёт ответственность за нарушения прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент Путин подписал указ об аннексии Крыма», — говорится в решении Третейского суда в Гааге. Иск туда направили почти два десятка истцов. 18 украинских компаний и предприниматель, напоминает «Эхо Москвы».