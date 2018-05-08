Дональд Трамп может ввести новые санкции в отношении Ирана уже на следующей неделе

16:11 | 10.05.2018

Президент США Дональд Трамп готов ввести новые санкции в отношении Ирана уже на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Она отметила, что делается это для гарантии того, что Иран не станет развивать свою ядерную программу. Ранее США объявили о выходе из соглашения по иранской ядерной программе.