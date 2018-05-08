Путин ответил дирекции Каннского кинофестиваля на письмо о Серебренникове

16:05 | 10.05.2018

Путин ответил дирекции Каннского кинофестиваля на письмо, в котором его просили оказать содействие в приезде режиссера Кирилла Серебренникова, передает РИА «Новости».



Письмо главы российского государства процитировали в пресс-службе киносмотра. «Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщил на пресс-конференции ее ведущий Джоэль Шапрон. Отмечается, что для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции, которое осталось пустым.



Накануне в Каннах показали фильм Серебренникова «Лето» о жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Показ завершился овациями. Зрители встали со своих мест и в течение нескольких минут аплодировали. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.