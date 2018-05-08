По данным Минобороны РФ, самолёты Израиля выпустили более 60 ракет по Сирии

14:16 | 10.05.2018

В Минобороны России заявили, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 самолётов Израиля F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Кроме того, по данным российских военных, Израиль выпустил по Сирии 10 тактических ракет класса «земля — земля».



Атаке подверглись места дислокации вооруженных формирований Ирана, а также позиции средств ПВО армии Сирии в районе Дамаска и на юге Сирии.