Россия завершила поставку Китаю первого полкового комплекта С-400

14:12 | 10.05.2018

Россия завершила поставку Китаю первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400. Полковой комплект ЗРК был отправлен в Китай тремя кораблями, сообщили в январе в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, но из-за сильного шторма в проливе Ла-Манш вспомогательное оборудование на одном корабле было повреждено, передает iz.ru.



«Последняя партия военного имущества первого полкового комплекта С-400 на днях доставлена морским транспортным судном из порта Усть-Луга Ленинградской области в КНР», — сказал источник, уточнив, что китайская сторона начнет приемку систем в конце мая.



Россия и Китай заключили контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в 2014 году, напоминает iz.ru.