Дональд Трамп и Майк Пенс встретили троих освобожденных КНДР американцев

14:07 | 10.05.2018

Американский президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс встретили трех вернувшихся в США американцев, которые были освобождены из заключения в КНДР, сообщает в четверг канал CNN. Самолёт с гражданами США приземлился на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. Власти Северной Кореи обвиняли их в подрывной деятельности.