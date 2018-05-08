Восемь гусей прогнали аллигатора с поля для гольфа во Флориде

13:53 | 10.05.2018

Стая гусей прогнала внушительных размеров аллигатора с поля для гольфа во Флориде, причем сделали это птицы на глазах у участников турнира Christie's Critters, которые воспользовались случаем и сняли видео, передает «Вести.ру». На кадрах видно, как восемь птиц идут за рептилией и громко гогочут. Отмечается, что необычное поведение гусей может быть связано с тем, что хищник съел одного из их детенышей.