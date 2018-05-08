В Новосибирске студент застрелил однокурсника на занятиях и покончил с собой

13:47 | 10.05.2018

Студент первого курса Новосибирского колледжа транспортных технологий ранил однокурсника во время занятий и покончил с собой. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства области. Раненый госпитализирован, его оперируют. Также во время ЧП двое выпрыгнули из окна и получили переломы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. По некоторым данным, стрельбой студент пытался отомстить за издевательства.