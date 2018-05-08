Депутаты Госдумы собираются расширить действие «закона Димы Яковлева»

13:40 | 10.05.2018

Принятый в 2012 году «закон Димы Яковлева» могут расширить, распространив его действие на тех, кто «вмешивается в выборы в России». Соответствующий законопроект разработала группа депутатов, представляющая все фракции Госдумы, передает РБК.



«Мы просто дополним перечень [нежелательных на территории России] организаций теми организациями, которые вмешиваются в наш выборный процесс, поправки не касаются усыновления», – объяснил единоросс Пинский.