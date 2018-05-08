«Ашан» планирует перестать делать упор на дешевые товары

13:35 | 10.05.2018

По словам генерального директора «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми, сеть планирует перестать позиционировать себя как дискаунтера с упором на дешевые товары, пишут «Ведомости».



«У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте», — рассказал он.



По словам Реми, товары премиального класса планируется продавать в «Ашане» по более низкой цене, чем у конкурентов. Ожидается, что количество наименований в ассортименте сети может вырасти на 30–40 % в рамках изменения коммерческой модели. Также станут ниже стеллажи с товарами, а в оформлении торгового зала появятся серые и бежевые оттенки.