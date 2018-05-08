В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек

13:11 | 10.05.2018

В прошедшем на территории России в честь Дня Победы шествии «Бессмертный полк» поучаствовали более 10 млн человек. Об этом рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. По ее словам, по стране в рамках памятной акции в честь ветеранов Великой Отечественной войны прошли 2,9 тыс. мероприятий. В 2017 г. в акции принимали участие 850 тыс. человек.