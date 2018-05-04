В Кремле заявили о пагубных последствиях выхода США из иранской сделки

16:58 | 8.05.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что изменение соглашения по иранской ядерной программе приведет к пагубным последствиям, передает РИА «Новости».



«Безусловно, это будет очень серьёзная ситуация, в данном случае вопрос будет, конечно, рассматриваться в Москве, и будут какие-то решения приниматься президентом, который, как вы знаете, по Конституции определяет внешнюю политику нашей страны», — сказал официальный представитель Кремля.



На вопрос, общался ли Путин с лидерами других стран по теме вероятного выхода США из иранской сделки, пресс-секретарь главы государства Песков напомнил журналистам о недавних контактах с канцлером ФРГ и президентом Франции, а также с другими лидерами, сообщает rg.ru.