Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в избиении подруг

16:40 | 8.05.2018

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил о решении уйти в отставку спустя несколько часов после публикации статьи, в которой его бывшие подруги обвинили его в насилии, сообщает CNBC.



«За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я категорически отвергаю. Эти утверждения не связаны с моим профессиональным поведением или деятельностью офиса генпрокурора, они мешают мне исполнять свои обязанности в это критическое время. Поэтому я увольняюсь по окончании 8 мая», — указано в заявлении Шнайдермана.



Как уточняется, в статье, опубликованной в издании The New Yorker, четыре женщины обвинили Шнайдермана в нанесении побоев и запугивании. Со всеми пострадавшими генпрокурор в разное время состоял в близких отношениях. В частности, две собеседницы издания утверждали, что Шнайдерман им «неоднократно наносил удары, нередко в состоянии алкогольного опьянения, часто в постели и всякий раз без согласия».