В историческом центре Рима взорвался автобус

16:35 | 8.05.2018

В историческом центре Рима, на Виа Тритоне, загорелся и затем взорвался автобус столичной транспортной компании ATAC. Водитель успел высадить пассажиров и попытался потушить огонь. Как сообщают итальянские СМИ, в результате инцидента пострадала проходившая мимо женщина, её госпитализировали. Полиция полагает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание, передает russian.rt.com. На месте работают сотрудники экстренных служб города.