Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран бывшего СССР и граждан Украины и Грузии

16:30 | 8.05.2018

Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР, а также граждан Грузии и Украины с годовщиной победы в Великой Отечественной войне, передает russian.rt.com. Президент РФ подчеркнул в поздравлениях, что День Победы — это священная дата и символ единения и героизма народов, которые сражались плечом к плечу на фронте и самоотверженно трудились в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма. Путин высказал мнение, что долг нынешний поколений — не допустить повторения трагических событий прошлого.