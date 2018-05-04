Минобразования не планирует делать обязательным ЕГЭ по географии

16:06 | 8.05.2018

Министерство образования и науки не планирует никаких кардинальных изменений системы ЕГЭ в России, экзамен по географии для 11-классников делать обязательным не будут, сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее «Известия» сообщили, что рабочая группа под эгидой Русского географического общества (РГО) и Минобрнауки РФ подготовили документ, предполагающий введение обязательного ГИА по географии для выпускников девятых и 11-х классов.



Однако это не вполне соответствует действительности, подчеркнули в Минобразования. Речь шла о том, что на коллегии ведомства будет рассмотрен проект концепции географического образования, однако этот документ не несет кардинальных изменений для российских выпускников, передает rg.ru.