Парламент Армении избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром

15:50 | 8.05.2018

Парламент Армении избрал на пост премьер-министра республики лидера уличных протестов и руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна. Этому предшествовали акции протестов, которые продолжались в стране почти месяц. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против — 42. Для избрания кандидату требовалось минимум 53 голоса. После избрания Пашинян поблагодарил депутатов. «Благодарю. Служу Армении и армянскому народу», — сказал он.



По словам премьер-министра, его первым шагом в новой должности может стать поездка в Карабах. Пашинян может посетить регион 9 мая.