На Украине подсчитали потери ВСУ с начала военных действий в Донбассе

12:17 | 8.05.2018

Потери ВС Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тыс. 332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.



Из общего числа потерь боевые составили 2394 человека, небоевые — 938 человек. По словам министра, причины небоевых потерь различны: болезни, ДТП, нарушения правил безопасности, употребление алкоголя.



При этом отмечается, что к началу 2018 года статус участника боевых действий в Донбассе получили свыше 350 тысяч человек.