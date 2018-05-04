В ЕС обсудят новые антироссийские санкции из-за «подрыва суверенитета» Украины

11:58 | 8.05.2018

Комитет постпредов стран Евросоюза может 8 мая рассмотреть введение новых антироссийских санкций из-за «подрыва территориальной целостности Украины», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предварительную повестку заседания. Ранее Брюссель высказывал недовольство в связи с проведением выборов президента России в Крыму.



«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки, — решение и исполнительное распоряжение», — гласит один из документов, прилагаемых к повестке встречи.