Сборная России разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

11:47 | 8.05.2018

Сборная России одержала разгромную победу над командой Белоруссии в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 (6:0). Самым результативным хоккеистом в составе российской команды стал Павел Дацюк, записавший себе в актив 3 (2+1) очка. По итогам встречи Дацюк был признан лучшим игроком сборной. Ранее на турнире российские хоккеисты победили команды Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0. В следующем матче сборная России 10 мая сыграет с командой Чехии, отмечает «Эхо Москвы».