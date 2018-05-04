Россия и мир
11:44 | 8.05.2018
В США рассчитали возможные потери американской стороны от ядерных ударов России
По словам исследователя, в ходе первой атаки Москва может уничтожить 131 американский город, что приведет к гибели 70 миллионов человек. Такое количество жертв, отмечает ученый, может получиться, если Россия будет отбивать попытки США нанести ответный удар. Второй удар со стороны России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели ещё 28 миллионов человек и уничтожению 12 городов, передает MK.ru.
Профессор уверен, что для того, чтобы избежать подобного развития событий, США нужно сохранить ядерный арсенал. В случае же, если Вашингтон уничтожит свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), число жертв в США вырастет до 82 миллионов, так как России не нужно будет отбиваться от американских МБР.
© «Вечерние Ведомости»
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