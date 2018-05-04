Немецкие врачи призывают Меркель ввести «налог на сахар»

16:49 | 7.05.2018

Более 2 тыс. немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель. Медики призывают министров, канцлера и политиков начать вести борьбу на федеральном уровне с чрезмерным употреблением сахара.



Специалисты советуют принять ограничительные законодательные меры, которые будут включать в себя налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара. Кроме того, они призывают запретить адресованную детям рекламу таких продуктов.



По мнению медиков, распространение ожирения и диабета в Германии невозможно остановить без указанных мер, передает «Интерфакс».