В штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан

16:45 | 7.05.2018

В американском штате Нью-Йорк автомобиль въехал в ресторан. В результате происшествия несколько человек получили травмы. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 6 мая, в городе Мамаронек.



На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов из нью-йоркского административного округа Уэстчестер. Остальные детали происшествия устанавливаются.