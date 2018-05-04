Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

16:41 | 7.05.2018

Путин подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тыс. руб. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Деньги ветераны получат в мае-июне. По данным «Интерфакса», получить выплаты должны 102814 человек. Для этого из федерального бюджета потребуется выделить 1,034 миллиарда рублей с учетом стоимости доставки денег.