Самым молодым миллионером на Украине в 2017 году стал семилетний ребенок

16:36 | 7.05.2018

Семилетний ребенок стал самым молодым миллионером на Украине в минувшем году. Об этом в понедельник рассказал исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан.



«Самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему — 99 лет (Киев)», — говорится в сообщении на сайте службы. Отмечается, что всего доход, превышающий 1 млн гривен, задекларировали 4063 налогоплательщика.



Всего количество гривневых миллионеров в стране выросло в прошлом году по сравнению с 2016-м на 16 %, или на 559 человек.