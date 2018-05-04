Путин и Меркель встретятся в Сочи 18 мая

16:31 | 7.05.2018

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая посетит Россию с рабочим визитом. Об этом заявил помощник Путина Ушаков. Его слова приводит «Интерфакс». «Меркель к нам приедет», — сказал Ушаков и добавил, что её визит состоится 18 мая.



Кабмин ФРГ также подтвердил визит Меркель в Сочи 18 мая, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства. «На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая. Остальная информация с нашей стороны будет обнародована позднее», — говорится в сообщении.