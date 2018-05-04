Россия и мир
16:26 | 7.05.2018
В Харьковской области памятник Ленину выставили на аукцион
Отмечается, что памятник был отлит в Киеве, его высота 3,75 м. Начальная цена за лот составляет 522,5 тыс. гривен (около $20 тыс.). Аукцион, как сообщается, пройдёт 17 мая.
© «Вечерние Ведомости»
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