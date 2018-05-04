В Харьковской области памятник Ленину выставили на аукцион

16:26 | 7.05.2018

В городе Изюм в Харьковской области Управление жилищно-коммунального хозяйства совета выставило на аукцион, который состоится 17 мая, бронзовый памятник Ленину, ранее снесённый в рамках политики декоммунизации и борьбы с советским прошлым, следует из информации электронной базы государственных закупок Prozorro.



Отмечается, что памятник был отлит в Киеве, его высота 3,75 м. Начальная цена за лот составляет 522,5 тыс. гривен (около $20 тыс.). Аукцион, как сообщается, пройдёт 17 мая.