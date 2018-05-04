Цена на нефть марки Brent превысила 75 долларов за баррель

16:22 | 7.05.2018

На фоне опасений о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана растут цены на нефть эталонных марок. Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent возросла до 75,66 доллара за баррель, передает life.ru. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднималась до 70,69 доллара за баррель.