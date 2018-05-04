Компания Nestle за 7 млрд долларов получила право продавать продукты Starbucks

16:11 | 7.05.2018

Nestle заключила соглашение со Starbucks Co, которое позволит швейцарской компании продавать кофе от американской сети в разных странах мира, передает РБК.



Согласно условиям сделки, швейцарская компания получит соответствующие права «на бессрочный период». В совместном пресс-релизе компаний указывается, что Nestle заплатит за них $7,15 млрд. В рамках сделки около 500 сотрудников Starbucks перейдут на работу в Nestle, отмечают «Ведомости».