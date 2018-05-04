В России летом стартует маркировка продуктов по типу «светофор»

13:42 | 7.05.2018

Летом 2018 года в России стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». На упаковки будет нанесена цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров в продукте, передает iz.ru.



Как отмечается, Роспотребнадзор выделил продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки. Данная категория будет маркирована тремя цветами по типу «светофора»: красным при превышении суточной нормы соли, сахара и трансжиров, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым при среднем показателе, сообщает gazeta.ru.



Роспотребнадзор уверен, что меры по повышению информированности населения о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и др.