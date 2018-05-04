Фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению

13:38 | 7.05.2018

Президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян опровергла информацию о том, что российская фигуристка Евгения Медведева будет выступать за армянскую сборную. «Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — цитирует Степанян «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что Медведева прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой она дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы и завоевала два серебра Олимпийских игр — 2018. Также российские СМИ сообщили о том, что существует вероятность того, что фигуристка сменит гражданство и начнет выступления за сборную Армении.