Президент Франции Макрон считает, что выход США из соглашения с Ираном может привести к войне

13:35 | 7.05.2018

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. Об этом сообщает Der Spiegel. «Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — приводятся слова французского президента. При этом он добавил, что не считает целью Трампа развязывание конфликта.