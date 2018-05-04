Граждане РФ назвали основные претензии к Путину за время его правления

13:17 | 7.05.2018

Около 45 % опрошенных «Левада-Центром» россиян заявили, что Путину не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых граждан. Об этом говорится в новом исследовании «Левада-Центра», итоги которого приводит РБК. 32 % указали на то, что Путин не способен повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия.



Главными достижениями Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов).