Извергающийся на Гавайях вулкан Килауэа разрушил более 30 домов

13:09 | 7.05.2018

По меньшей мере 30 домов уничтожены потоками лавы в одном из районов на Гавайях, пока вулкан Килауэа продолжает извергаться, сообщает портал Hawaii News Now. По данным портала, извержение вулкана продолжается, а фонтаны лавы достигают около 70 метров в высоту.



Местные власти продолжают эвакуацию жителей региона. К настоящему моменту местные службы спасения эвакуировали уже более 1,7 тыс. человек, в основном это жители населенного пункта Леилани-Эстейтс, передает «Интерфакс».