Украинский журналист поблагодарил РФ за строительство моста через Керченский пролив

13:00 | 7.05.2018

Журналист Матвей Ганапольский в эфире Пятого канала поблагодарил Россию за строительство Крымского моста, выразив надежду, что в будущем он может стать украинским. «Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — заявил Ганапольский.



Ранее сообщалось, что на Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции», передает gazeta.ru.