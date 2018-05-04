США запретили Украине использовать комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе

12:44 | 7.05.2018

США запретили Украине использовать подаренные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА «Новости».



По словам Туки, системы уже привезли на Украину из США, но есть ограничения в их использовании. «Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — сказал он. При этом замминистра заявил, что эти ограничения могут снять «в любой момент».



Ранее представители Госдепартамента США подтвердили осуществление первой поставки на Украину противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил прибытие комплексов.