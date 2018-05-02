Военные США рассказали об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы

11:47 | 4.05.2018

Заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн рассказал о проведении успешных испытаний «гравитационной» ядерной бомбы B61-12. Об этом сообщает портал Military.com. «Мы уже провели 26 инженерных, конструкторских и управляемых летных испытаний...Программа продвигается хорошо», — сказал Вайнштейн.



Генерал сообщил, что модернизация данных бомб ведется на протяжении семи лет. За это время удалось разработать хвостовое оперение, способное управлять падением и повышать точность удара такого заряда.

