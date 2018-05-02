В МИД РФ заявили о «многочисленных обманах» правительства Терезы Мэй

11:32 | 4.05.2018

Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй неоднократно приводило недостоверные факты в рамках расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РБК. «Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все чётче», — написала она на своей странице в Facebook.



Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены отравленными на улице в британском Солсбери 4 марта. По версии официального Лондона, они были отравлены разработанным еще во времена СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию, однако Москва эти обвинения неоднократно отвергала