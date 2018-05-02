Дональд Трамп намерен сократить численность воинского контингента США в Южной Корее

11:24 | 4.05.2018

За несколько недель до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп приказал Пентагону разработать план сокращения американских войск, дислоцированных в Южной Корее. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.



Трамп сомневается в эффективности содержания воинского контингента, поскольку его наличие не остановило КНДР в проведении ядерных испытаний.



На данный момент в Южной Корее находится 23,5 тыс. американских военных, и Сеул оплачивает только половину от стоимости их пребывания — более $800 млн, передает iz.ru. Регламентирующий расходы сторон договор истекает в конце 2018 г. Белый дом хотел бы переложить их полностью на Сеул.